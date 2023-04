Renée Ras: 'Zeggen dat je duurzaam bent is niet zo moeilijk, het waarmaken daarentegen...'

Deze week was Renée Ras, lead merk, missie en klantrelatie ASN Bank (al jarenlang klant van Selmore), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Ras over haar week: 'Bij ASN Bank denken we constant na over hoe we als financiële dienstverlener kunnen bijdragen aan een duurzame wereld. En ik probeer vanuit mijn vakgebied ook mijn steentje bij te dragen. Maar laten we eerlijk zijn: zeggen dat je duurzaam bent is niet zo moeilijk; het waarmaken daarentegen kan nog best lastig zijn. Daarom deel ik deze week vijf inspirerende voorbeelden van merken die vanuit hun kern en expertise proberen bij te dragen door de consument een waardig, duurzaam alternatief te bieden. Wat mij betreft is dat de manier om als merk onderdeel te zijn van de oplossing.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. The Grotesque Apple en the Ridiculous Potato

Afgekeurde groenten & fruit populair maken: Les fruits et légumes moches / Inglorious fruits and vegetables

'Hoe duurzaam je ook leeft, eten moeten we allemaal. Daarom zijn duurzame alternatieven op het gebied van voeding voor iedereen relevant. Een mooi voorbeeld hiervan is ‘Les fruits et légumes moches’ van de Franse supermarkt Intermarché: een initiatief uit 2014 om voedselverspilling tegen te gaan. In Nederland inmiddels ook wel bekend als ‘de Buitenbeentjes’.

Intermarché plaatste groenten en fruit, die 'buiten de norm' vallen, op een voetstuk met namen als the Grotesque Apple en the Ridiculous Potato. Ze lieten zien dat je met deze afgekeurde groenten en fruit net zulke lekkere dingen kunt maken als met hun ‘perfecte’ broertjes en zusjes. En door deze groenten en fruit 30% goedkoper aan te bieden bewezen ze dat duurzame alternatieven niet duurder hoeven te zijn. Zo creëerde Intermarché niet alleen bewustzijn, maar bood ook een concrete oplossing.'