Renske Thelosen-van Daalen (Dopper): 'Met onverwrikbare eco-warriors heb ik weinig'

Deze week was Renske Thelosen-van Daalen, Head of Marketing Dopper, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Thelosen-van Daalen over haar week: 'Dat ik bij een social entreprise als Dopper zou gaan werken, lag niet voor de hand. Ik ben opgegroeid als Shell-kind en heb jaren in de FMCG-sector gewerkt, onder andere bij Procter& Gamble. Het “groene hart” is pas later gekomen. De realisatie dat ik met mijn werk echt impact wilde maken, en dat wij nú aan de slag moeten met duurzaamheid.

Met onverwrikbare eco-warriors die alleen in goed en fout denken, heb ik niet zoveel. Duurzaamheid moet voor iedereen haalbaar zijn, je hoeft niet meteen vegan te worden of koud te douchen. Onder het motto van “it’s not about one person doing one big thing, it’s about a lot of people doing small things” (citaat van Kevin Jonas van de Jonas Brothers), neem ik jullie mee langs 5 inspirerende duurzame èn toegankelijke voorbeelden.'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Gemak is een keuze

'Om de week meteen goed af te trappen: het is World Turtle Day vandaag (maandag 23 mei, red.)! Iedereen kent de beelden van de zeeschildpad met een stuk plastic om zijn kop (of het zeepaardje met het wattenstaafje). Dat willen we niet! Maar in het dagelijkse leven, is het niet altijd makkelijk om de juiste keuze te maken. Dat laat de nieuwe campagne van Fairtrade zien, het Fairtrade Social Experiment - zie hieronder.

Wat hier sterk naar voren komt is het irrationele (koop)gedrag van mensen. We hebben wel vaak de intentie om betere keuzes voor people & planet te maken, maar in de praktijk zijn we óók gemaks- en gewoontedieren. (En laten we wel wezen, het ís ook verdomde moeilijk als je ’s avonds laat na je werk nog even de Appie inrent om op alle keurmerken te letten van je boodschappen).

Het Fairtrade Experiment herinnert mij eraan dat wij duurzame keuzes voor iedereen gemakkelijk en toegankelijk moeten maken. Pas dan kunnen we samen op grote schaal bewuste veranderingen in gang zetten.'

Bonus: nog een sterk sociaal experiment, The 2 Euro T-Shirt