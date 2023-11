Romélia Schwarzkächel: 'Als ik David Attenborough hoor, gaat mijn hart altijd sneller kloppen'

5. Thich Nhat Hanh - 'I transform the garbage in myself, so that you will not have to suffer' - actueler dan ooit

'We leven in een vaak hectische (vijandige) wereld met deadlines, zorgen, de waan van de dag, streven naar meer, beter en anders, een wereld waarin we het zo hard nodig hebben om even stil te staan en adem te halen. Thich Nhat Hanh is hierin een inspiratie voor mij. Hij was een Vietnamese boeddhistische monnik, vredesactivist en spiritueel leider (geboren op 11 oktober 1926). Hij was een belangrijk persoon voor de introductie van het boeddhisme in de westerse wereld en stond bekend om zijn onderwijs over mindfulness, meditatie en boeddhisme.

Zijn leer benadrukte het belang van mindfulness in het dagelijks leven en het bevorderen van (innerlijke) vrede, compassie en begrip. Thich Nhat Hanh heeft veel boeken geschreven over meditatie en het boeddhisme, die invloedrijk zijn geweest en breed worden gewaardeerd door mensen die op zoek zijn naar spirituele begeleiding en persoonlijke transformatie.

Ter afsluiting wil ik dan ook eindigen met een gedicht van Thich Nhat Hanh over ‘Interrelationship’:

You are me, and I am you.

Isn’t it obvious that we “inter-are”?

You cultivate the flower in yourself,

so that I will be beautiful.

I transform the garbage in myself,

so that you will not have to suffer.

I support you;

you support me.

I am in this world to offer you peace;

you are in this world to bring me joy.

(Uit 'Call me by My True Names – The Collected Poems of Thich Nhat Hanh', Parallax Press, 2005).'

Toegift: When America Met Thich Nhat Hanh