De opkomst van snippets: Antwoord geven is de nieuwe manier om search te domineren

De aantrekkelijkheid van de snippets voor de voice assistant is verklaarbaar. Snel en adequaat antwoord geven is het doel van deze apparaten. Hoewel de snippet feitelijke en in principe objectieve informatie geeft, is het volgens Fernando Angulo, Head of International Parnterships bij SEMrush, voor merken een interessant terrein om op in te spelen.

Het belangrijkste argument daarvoor is dat Home Assistant een antwoord altijd inleidt met het vermelden van de afzender van de informatie of snippet. Luidt de vraag ‘Hey Google, wie won de afgelopen Formule-1 wedstrijd?’, dan noemt Home Assistant eerst de vindplaats en komt dan het antwoord: 'Volgens xxx is xxx de laatste winnaar van de Formule-1’.