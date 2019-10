ADCN Grand Prix-winnaar Post Panic gaat op de schop

Meer specifiek zal 'de Panic group' voortaan bestaan uit: The Panics (voor commerciële content), The Panics Film (voor 'premium' film- en televisiecontent), House of Panic (voor cross-disciplinaire collaboraties en projecten, samen met andere disciplines zoals VR en artiesten), Post Panic (voor het 'betere' design/CG/VFX post-werk) en Panic Room ('inhoudelijke, inspirerende in-huis evenementen voor creatieven en merken').

Managing director en medeoprichter van de ADCN Grand Prix-winnaar dit jaar, Jules Tervoort: 'In een productiewereld die constant in beweging en aan verandering onderhevig is werd het na 21 jaar tijd om onszelf te herstructureren en te hernoemen. Daarnaast hebben we vier nieuwe internationale commercial-regisseurs aangetrokken - Pavel Brenner die in LA zit, Josh Cole uit Engeland, de Zweed Erik Wernquist en Pool Tomek Suwalski - die voor een extra frisse wind zullen zorgen.'

Geuzennaam

En dat allemaal in dezelfde week waarin de nieuwste, wereldwijde commercial van Sony PlayStation (en adam&eveDDB Londen and Nexus Studios) werd gelanceerd, van de hand de andere medeoprichter en regisseur van Post Panic, Mischa Rozema.

'Ja, het is een mooie week. Wat Post Panic betreft, of The Panics - dat wordt onze nieuwe hoofdnaam: ondanks dat het een beetje een geuzennaam was geworden, bleven er misverstanden ontstaan door de naam Post Panic, omdat wij als zodanig geen postproductiemaatschappij zijn. Wij doen wel post, maar dat zijn we er ooit bij gaan doen om als beeldmakers zoveel mogelijk aan de knoppen te kunnen zitten. De oorspronkelijke naam is ontstaan na onze eindexamenfilm Time for Panic; alles wat we daarna maakten, deden we onder de naam Post Panic.

'Daarnaast deden we ondertussen zoveel verschillende dingen dat Post Panic een beetje een "vergaarbak" werd. Het werd tijd voor wat meer helderheid en een professionaliseringsslag in de organisatie. We zitten bijvoorbeeld in de pre-productiefase van een aantal projecten met Netflix en HBO, dan is het wel handig dat ze precies weten met wie ze van doen hebben en waar ze aan toe zijn. Daar hebben we dus nu The Panics Film voor. Dat we dit weer op onze onorthodoxe manier doen en Panic handhaven als kapstok voor alle namen, zegt wel iets over ons. We willen wel een beetje punk, tegendraads blijven.'