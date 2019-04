Film voor Liberty Global is de grote winnaar Dutch Creativity Awards

Voor het eerst reikt ADCN de ‘Culture award’ uit. In deze categorie won LAM, het kunstmuseum van de VandenBroek Foundation. Ook viel The Correspondent, de Engelstalige versie De Correspondent, in de prijzen.

Dinesh Sonak, managing director van ADCN, over de resultaten: ‘Er waren dit jaar minder inzendingen in de categorie “Advertising”. Maar ik zie groei in de categorie Next. Deze omvat creatief werk uit de brede creatieve industrie. Ook is de diversiteit qua winnaars groter dan ooit: van grote reclamebureaus tot kleine design shops, en van social enterprise tot mediaplatformen.’