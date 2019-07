Castingbureau levert vluchtelingen op bestelling, maar marketeers hebben (nog) koudwatervrees

Diversiteit in de reclame, of liever gezegd het gebrek eraan, is een hot topic. Reijs beschouwt de aandacht als een stap in de goede richting. 'Maar we merken dat opdrachtgevers nog steeds vaak naar clichés grijpen, omdat je in een commercial snel moet zien wie welke rol heeft.' Overeem: ‘Ga eens een paar uur in de tram of metro zitten, dát is een doorsnee van de bevolking, en zo moet je ook casten, alsof je in de tram zit.’