Digital agency Youwe ziet kansen op Zweedse markt

Volgens een rapportage van PostNord kocht 61% van de Scandinavische klanten online goederen in 2018. Ongeveer 16% van deze aankopen wordt in het buitenland gedaan. Dit geeft volgens Rob Wiek, ceo van Youwe, aan dat er nog steeds ruimte is voor digitale groei voor de lokale Noordse bedrijven.

Youwe is een fullservice digital agency, gespecialiseerd in de realisatie van complexe e-commerce oplossingen. Het beschikt over zeven vestigingen in Rotterdam (HQ), Amsterdam, Groningen, Londen, Kiev en Helsinki waar ruim 135 mensen werken. De opening van het Zweedse kantoor wordt gevierd op 11 juni met een feestelijk 'Digital Excellence Dinner'.