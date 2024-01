Dyon Kaleuwee en Ersem Erçil als eerste Nederlandse team naar Gut Amsterdam

Waarom zijn jullie weggegaan bij 180? Ik kan me niet voorstellen dat jullie uitgeleerd waren.

'Ook al mag je in Amsterdam tegenwoordig niet harder dan 30, voelt 180 als de gemiddelde snelheid waarmee we de afgelopen drie jaar gegroeid zijn. Na mooie landelijke en internationale campagnes te hebben gemaakt, was het de hoogste tijd om van baan te wisselen en te kijken waar de volgende afrit ons zou brengen.

We zijn 180 én DDB heel dankbaar voor de mooie kansen en de nóg mooiere mensen die we daar hebben mogen ontmoeten en leren kennen, maar nu is het tijd voor een stap die ons in staat stelt het werk te maken wat we de industrie schuldig zijn, vinden wij.'

Wat is in jullie ogen de belangrijkste ontwikkeling in het vak?

'Wij denken dat er steeds meer ruimte is voor een andere mening en een nieuw perspectief. We zijn als samenleving momenteel in onze nieuwe generatie aan het groeien. Een generatie waar maatschappelijke side-projects niet langer aan de kant staan en waar sociale verantwoordelijkheid en morele daadkracht de boventoon voeren.

Dit is al even aan de gang, maar het voelt alsof het nu toch echt tijd is voor ons vak om hier weer eens het voortouw in te nemen. Daar komen natuurlijk weer talloze interessante en veelbelovende mogelijkheden bij kijken.'

Jullie hebben als millennials veel voeling met jongere generaties, wat moeten merken vooral niet doen?

'De tijd lijkt deze dagen sneller te lopen, of dit nu komt door de concentratiedeflatie - de algemene afname van de concentratieboog - of het almachtige algoritme, je kan als merk eigenlijk niet langer stilzitten. Onze nieuwe samenleving is gebouwd op communities. Om onderdeel te worden van een community, moet je er iets aan bijdragen, of op zijn minst ergens voor kunnen staan. Doe je dat niet, dan loop je het risico te veranderen in een ‘skip this ad’ button.'

Tenslotte, hopen jullie via Gut ook in het buitenland terecht te komen?

'Wij hebben vanaf het begin altijd al de ambitie gehad om ooit naar het buitenland vertrekken. Maar voor de aankomende tijd liggen al onze ambities en dromen nog even in Amsterdam.'

In hun tijd bij 180 was het duo curator van de rubriek 'Random Pic(k) Of The Day For A Week'.