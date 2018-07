Bureau System1 garandeert ‘effectieve campagnes’. Hoe dan?

Hoe dat in de praktijk werkt, legt Witjes uit aan de hand van een reclame die het bureau heeft ontwikkeld voor Santa Maria ter promotie van hun sauzen. 'We hebben vijf concepten getest, waarvan één concept voldoende potentie had om verder uit te werken. Dit concept hebben wij nogmaals getest met een storyboard en daaruit kwamen een aantal verbeterpunten, waaronder: mensen begrepen onvoldoende dat het om een kant-en-klare saus ging. In de realisatiefase hebben we deze boodschap duidelijk naar voren gebracht.’