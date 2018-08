'Accenture Interactive wil een experience-architect zijn'

‘Een cmo moet actief zwaaien met de klantvlag, dat is dé manier om te overleven. Als je concurrenten ziet omvallen wordt dat gemakkelijker. In de basis kan je zeggen dat het in de retailsector als eerste is gebeurd. Daar is Amazon opgekomen en die kunnen elke business opeten.

'Als ze morgen besluiten te gaan bankieren, dan blijft er geen bank meer open. In Groot-Brittannië is drie jaar geleden een onderzoek gedaan naar waar mensen het liefst zouden bankieren en mensen zeiden: Apple.

'Merkwaarde beschermt je niet meer tegen concurrentie; driehonderd jaar merkwaarde betekent niks als klanten zien dat een nieuw bedrijf het simpelweg beter doet. Dat is zo fascinerend.

'Het gaat over verticals heen, consumenten zien dienstverlening binnen een bepaalde industrie en eisen die ook binnen een andere industrie. En als jij niet reageert, gaan ze naar een ander.

Dat is zo fantastisch van deze tijd. Ik heb in allerlei soorten bedrijven gewerkt, maar dit is de leukste tijd. Het gaat allemaal over verandering. Neem artificial intelligence: natuurlijk neemt technologie het werk van mensen over, en dat is maar goed ook, daar wordt het beter van.’