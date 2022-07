Menno Kluin verlaat Dentsu en wordt chief creative officer Ogilvy New York

Je bent al een tijdje weg uit Nederland (sinds 2004), waar kunnen mensen jou van kennen – van welk werk? Je behoorde afgelopen jaar volgens The Drum tot de 15 meest gelauwerde CCO’s ter wereld.

‘Ik hoop dat mensen de Superbowl-commercial voor FTX met Larry David hebben gezien, dat is mijn favoriete werk van dit jaar tot nu toe. Daarnaast heb ik in de loop der jaren, inclusief vorig jaar, het nodige voor Oreo gemaakt en een aantal projecten voor de stad New Orleans, maar ik kan me voorstellen dat dat niet in Nederland te zien is geweest.’

Wat is jouw kracht als leider?

‘Mijn kracht is denk ik dat een echte, ‘methodische’ bouwer ben, met de nadruk op de creatieve cultuur van het bedrijf. Daarnaast durf ik risico te nemen en heb ik een duidelijk beeld van hoe projecten moeten verlopen en eruit moeten zien.’

Ik heb aan journalist David Griner van Adweek gevraagd hoe jij in de VS wordt gezien en hij schreef: ‘I think he's generally regarded well. He's quiet but clearly very intelligent. I don't think he does a lot of public speaking or "thought leadership" type stuff, so my hunch is he's not as widely known as some creative chiefs, but I've always been impressed with his ability to lead pretty complex and ambitious projects.’

Wat vind je daarvan?

‘Ja, dit is wel raak – en wellicht mijn ‘zwakte’. Felix Richter, CCO van Mother Londen zei onlangs in een artikel: “I don’t aspire to be a big personality, I rather focus on the work.” Dat herken ik. Er zijn genoeg grote reclame-persoonlijkheden, de wereld heeft er niet nog meer nodig, denk ik. Ik hoop ook dat ik niet dat ik in een hokje moet passen om succesvol in de reclamewereld te zijn. Mijn manier van werken – verandering en creatieve culturen realiseren, new business en daarmee prijzen winnen, en de carrières van mensen ontwikkelen – heeft gebracht tot waar ik nu ben. En dat is best een eind. Dat neemt niet weg dat als mijn rol zou vereisen dat ik zichtbaarder zou moeten zijn in de sector, ik meer op de voorgrond zou treden. Nogmaals, ik werk vrij methodisch.’

Wat is jouw opdracht bij Ogilvy?

‘Om van Ogilvy New York het bureau te maken dat het wil zijn: een bureau dat bekend staat om de impact die het maakt met ‘groot’ werk, grote campagnes, voor grote klanten (met wie we een vertrouwensrelatie opbouwen), en met groot talent. Daarnaast hoop ik de social skills van 360i waar ik eerder ook CCO was mee te nemen naar een groot bureau als Ogilvy.

De beste bureaus waar ik heb gewerkt waren uiteindelijk succesvol bij de gratie van goede mensen, die samen iets groters bouwden waarvan iedereen op termijn profiteerde. Ik keek in het vorige decennium erg op tegen BBDO onder CCO Greg Hahn; bijna alles wat eruit het bureau kwam, voor grote klanten als GE, Snickers en FedEx, was geweldig. Is dan niet wat ieder bureau zou moeten nastreven?’