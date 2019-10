Postoffice, Good Sounds en Tone of Voice worden één: Postoffice Amsterdam

De drie zaten al in hetzelfde pand in Amsterdam Oud-Zuid en werkten al veel samen, dus lag de samensmelting voor de hand. Postoffice werkte mee aan reclameklassiekers als de Melkunie-serie met Peer Mascini en Calvé’s Petje Pitamientje, maar ook meer recente campagnes als Lekker Geregeld voor Reaal met Freek Vonk en een bronstige panda.

De postproductiemaatschappij heeft naar eigen zeggen 'een marktleidende positie op het gebied van CGI (Computer-generated imagery) Characters en Animals', oftewel levensechte personages en dieren. Naast de afdeling Visual Effects (VFX) zal Postoffice Amsterdam bestaan uit de afdelingen Sound & Music (recent onder meer verantwoordelijk voor de muziekproductie van Koning Toto) en Voice Casting.

Corné Overbeeke, managing director en directielid: 'De markt vraagt om meer efficiëntie, om full-service postproductie, en dat kunnen we bieden. Bovendien viel de "driehoeksverhouding" internationaal - er komen in toenemende mate internationale aanvragen bij ons binnen - steeds moeilijker uit te leggen.'

De directie bestaat verder uit Head of Visual Effects, Boyo Frederix, die vers terug is uit Londen waar hij VFX supervisor was bij MPC (onder andere op The Seven Worlds-commercial van regisseur Ridley Scott voor Hennessy, een van de VFX-winnaars in Cannes dit jaar) en Head of Sound & Music Jurriaan Balhuizen, die in 2004 Good Sounds oprichtte.

Morgen verschijnt een interview met de nieuwe directie op Adformatie, over technologische ontwikkelingen op craft-gebied, over waarom Frederix big fish MPC heeft verlaten voor Postoffice Amsterdam en de internationale contentmarkt.