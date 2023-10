Barbara Bijlard (DDB) over divers talent, allenstaand moederschap en optimisme in het vak

Deze week was Barbara Bijlard, Managing Director DDB Amsterdam / Part of 180 Leadership team, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Hier haar 5 bijdragen:

1. Inspiratie door divers en jong talent - We zitten met dit reclame- en marketingclubje in een ‘bubbel’ die hard te doorbreken is

'Niets is leuker dan in aanraking komen met divers talent. We realiseren het ons niet altijd, maar we zitten met dit reclame- en marketingclubje toch wel echt in een ‘bubbel’ die stiekem hard te doorbreken is. En ik geloof er heilig in dat mensen met een diverse achtergrond in afkomst, leeftijd en cultuur goed zijn voor een creatief bureau als dat van ons. Zij bieden zoveel nieuwe inzichten, en komen met ideeën en oplossingen die vaak heel verschillend zijn.

Per dag krijg ik zonder te overdrijven vijf CV’s opgestuurd en als één daarvan een diverse achtergrond heeft is het veel. Daarom proberen wij als bureau actief te zoeken naar mensen met een achtergestelde achtergrond, door middel van bijvoorbeeld een samenwerking met cultureel centrum Oscam in de Bijlmer. Zij hebben ons al meerdere ‘appretences’ aangedragen: talent met een achterstand tot de arbeidsmarkt die een jaar bij ons werken als opstap naar hun volgende baan.

Ook de samenwerking met de Refugee Talent Hub is een groot voorbeeld hiervan. Al jaren hebben we statushouders in dienst, die heel veel toevoegen binnen onze organisatie. Er zijn in Nederland 80.000 statushouders die kunnen en mogen werken, maar toch geen baan kunnen vinden. Dit komt grotendeels doordat ze geen uitgebreid en relevant professioneel netwerk hebben. Daarom hebben we afgelopen maart de Refugee LinkedUp-campagne gelanceerd waarbij we ons netwerk voor statushouders hebben opengesteld. Een mooi voorbeeld van hoe simpel het eigenlijk is om elkaar een beetje te helpen.

Wat bovendien een bron van inspiratie is, zijn jonge mensen die nog aan het begin van hun carrière staan. Ik vind het oprecht leuk en interessant om regelmatig jonge mensen te spreken en te horen wat hen drijft en wat zij verwachten van hun werkende leven, maar ook om te begrijpen hoe wij als werkgever en als branche ons aan kunnen passen aan deze nieuwe generatie. Daarnaast vind ik ook dat de aantrekkelijkheid van de reclame-industrie de afgelopen jaren heeft ingeboet, en dat is zo zonde! Want het is toch echt een fantastisch vak waarbij je ongelofelijk veel verschillende mensen ontmoet en bedrijven van binnen ziet, en creativiteit iets is wat je blijft verrassen.

Om de connectie met de jongere generatie op te zoeken geef ik zo nu en dan gastcolleges, en ben daarnaast ook een eigen initiatief gestart. Eens in de twee weken op donderdagochtend heb ik een uurtje ‘spreekuur’ voor jonge mensen die graag eens een reclamebureau van binnen zouden willen zien en meer willen weten over wat dit prachtige vak inhoudt. Aanmelden kan via barbara.bijlard@ddbamsterdam.nl.'

Anke helpt statushouder Canan aan werk: “Iedereen verdient een eerlijke kans”