Bart van Essen (One:Nil): 'Raak schieten is een must'

Deze week was Bart van Essen, mede-eigenaar van One:Nil, the creative agency in sports*, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Bart over zijn week: 'In weken als deze gaat mijn sporthart sneller kloppen. De Olympische Winterspelen zijn begonnen, de Eredivisie is weer hervat en we hebben net een historische Grand Slam-finale in Melbourne achter de rug. Momenten die bol van spanning en emotie staan. En een prachtig speelveld voor merken en sponsors om hun boodschap te communiceren. Maar dit brengt ook druk met zich mee. De ogen van supporters, stakeholders en de media staan er vol op. Raak schieten is een must. Ik raak dan ook enorm geïnspireerd door een verrassend inzicht of onderscheidende executies.'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. BBC breekt het ijs

'Eén van de mooiste sportevenementen ter wereld, die het verdient om op passende wijze aangekondigd te worden: de Olympische Winterspelen. Van alle trailers die ik zag, sprong die van de BBC er voor mij met kop en schouders bovenuit. Geen film - zoals zo vaak - waarin de atleten of historische prestaties centraal staan, maar juist een frisse aanpak die uitblinkt in eenvoud en executie. En waarom met de computer animeren als je het zelf kunt maken? Prachtig gedaan. Mocht je tijd hebben, bekijk dan ook de making of. Dan zie je pas echt de aandacht voor craft in deze film.'