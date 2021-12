A Piece of Ajax wint Grand Prix bij Eurobest Awards

Ajax en het bureau One:Nil ontvingen een Grand Prix voor A Piece of Ajax in de categorie Entertainment.

Hak / DDB Unlimited won met The Helping Plate zilver in de categorie Design.

Fitzroy ontving voor Lay’s Iconic Restaurant zilver in Media, net als 180 Amsterdam met Messi Messages, ook voor Lay’s. Daarnaast won laatstgenoemde met dezelfde campagne ook brons in de categorie Mobile

Tenslotte won Publicis Benelux twee bronzen Awards in Outdoor met Don’t Miss Important Notifications voor Think Pink en het indrukwekkende Millboard voor Mercedes-Benz.

Nederland was 28 maal genomineerd bij Eurobest.

Echte connectie

Vivian Opsteegh, General Manager Films en Content van Media.Monks, was jurylid in de categorie Entertainment – waarin One:Nil en Ajax een Grand Prix toebedeeld kregen: 'De categorie Entertainment is erg breed. Van branded series voor Amazon Prime, tot videoclips met een boodschap, sponsored games, innovatief gebruik van muziek tot activaties met en door sportclubs. Een ding wat een winnaar onderscheidend maakt is het effect dat de inzending teweegbracht.

‘A Piece of Ajax’ is meer dan uniek in zijn soort. In plaats van de ultieme prijs in een prijzenkast te laten pronken voor de generaties delen ze deze letterlijk met hun fans. En niet slechts met tien maar met duizenden. Geen gekunsteld activatie-mechanisme maar een echte connectie. Met een ongekend effect tot gevolg.'

Daarnaast ontwaarde Opsteegh drie trends in haar categorie: ‘Om te beginnen is muziek als entertainment voor merken volwassen geworden. Mocht je als merk een podcast willen lanceren, doe dat niet lichtzinnig, want de competitie is inmiddels fel. Daarnaast hebben we ook gezien dat merken en artiesten samen tracks hebben gemaakt die miljoenen keren beluisterd zijn; één van deze cases heeft Spotify zelfs bewogen tot het aanpassen van de terms and conditions wat betreft branded music.

Ten tweede is Entertainment een aanjager voor verandering: een van mijn favoriete cases was een supermarkt die de durf had om een virtuele supermarkt te bouwen met alleen maar groenten en fruit binnen een van de meeste populaire online video game.

Tot slot wordt het meest significante entertainment platform voor Gen Z genegeerd. Van alle inzendingen die ik heb gezien gebruikte maar één inzending TikTok als primair platform, terwijl TikTok voor veel tieners hét entertainment platform is. Ik hoop volgend jaar meer merken te zien die zelf pop culture en content zullen creëren via dit platform - want TikTok is pop culture.’

Overigens won Media.Monks met The Uncensored Library voor Reporters Without Borders en DDB Berlin ‘namens’ Duitsland 8 Eurobest Awards (3 goud, 3 zilver en 2 brons).

Andere Grand Prix-winnaars

Frankrijk won de meeste Grand Prix (4), gevolgd door Zweden, Italië en het Verenigd Koninkrijk (met 3 Grand Prix) en België, Duitsland en Spanje met ieder 2. Naast Nederland wonnen Ierland, Rusland, Finland en Letland ook één Grand Prix. Bekijk hier alle GP-winnaars.

Network Of The Year was Publicis Worldwide, Agency Of The Year AMV BBDO London en Independent Agency Of The Year Serviceplan München.