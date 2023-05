Judith Peters en contributisme: 'Alleen maar kijken naar geld en groei is eindig'

Deze week was Judith Peters, CEO Havas Lemz, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Peters over haar week: 'In een tijd waarin iedereen voelt dat dingen moeten veranderen, maar niet iedereen dat wil of weet hoe, hebben we behoefte aan perspectief en positieve verhalen. Het begrip contributie vormt voor mij een mooie lens om op een nieuwe positieve manier naar de wereld te kijken. ‘Wat levert het mij op’ (profijtbeginsel) afgezet tegen ‘wat kan ik bijdragen’. En ook de omslag van welvaart naar welzijn. Door die lens zie ik een gezonde samenleving die zich kenmerkt door duurzaamheid, gezamenlijkheid en de juiste verhoudingen. Ik vind het een mooi perspectief en daarom deel ik deze week een aantal contributie-invalshoeken die mij de afgelopen tijd inspireerden.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. Contributisme vind ik een prachtig woord

'Recent sprak ik Wieger Ronald (Ron) Schel. Ron is filosoof en business consultant. Hij heeft een mooi boek geschreven dat mij inspireerde. Het heet ‘Contributisme, leven en werken in de vierde dimensie’. Wat me aansprak is de helderheid waarmee hij de verandering duidt die nodig is om stappen te zetten naar een gezondere en duurzamere samenleving. Want alleen maar kijken naar geld en groei is eindig.

Op de vraag of hij activist is antwoordde Ron: ‘Ik ben een contributist. Ik demonstreer of protesteer niet, ik ageer ook niet, maar ben wel op zoek naar oplossingen en bijdragen om bestaande problemen - waar anderen terecht tegen protesteren - op te lossen. Wat zou het mooi zijn als we een beweging kunnen laten ontstaan van contributisten, mensen die willen bijdragen, zonder te schaden, zonder te oordelen en alles in de juiste verhoudingen willen zien...’

Contributisme vind ik een prachtig woord. Het is concreet, je snapt meteen wat ermee wordt bedoeld. Het geeft je elke ochtend een goed voornemen: laat ik vandaag op zoveel mogelijk vlakken bijdragen. En, zoals Ron dat ook zegt, laat ik resultaat (dus ook omzet en winst) zien als een resultante in plaats van een doel. Terwijl ik me verdiepte in contributisme moest ik meteen denken aan een quote van Gandhi: ‘There is enough for everybody's need, but not for everybody’s greed’. Een mooie constatering en actueler dan ooit. De ‘how’ zou wat mij betreft dan zomaar contributisme kunnen zijn.'

Toegift: Voor het eerst sinds decennia zijn de bergtoppen van de Himalaya weer zichtbaar, blog van Ron ten tijde van de coronacrisis.