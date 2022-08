De (dis)balans van Marnix Tiggeloven

Deze week was Marnix Tiggeloven, mede-oprichter van reclamebureau Fitzroy, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Tiggeloven over zijn week: 'Wij openen bij Fitzroy elke week met onze eigen versie van ‘pic’s of the day’. Onze Director Cultural Insights, Pernille Kok-Jensen deelt dan de meest inspirerende dingen die ze de afgelopen week met haar team is tegengekomen. Dus aan inspiratie geen gebrek. Maar toen ik wat langer over de vraag ‘wat inspireert jou?’ nadacht, werd het voor mij duidelijk dat ik het meest geïnspireerd word door mijn vrienden. Het was vooral moeilijk om er maar 5 te kiezen.'

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. Leaving balance

'Goede vriendin Lih-lan Wong is eigenaar en curator van No Man's Art Gallery. En de in Berlijn wonende kunstenaar Fabian Herkenhoener, exposeerde zijn werk in haar galerie.

Daar hing dit grote doek.

Dit werk vat eigenlijk in twee woorden het leven samen. Balans. We zoeken het allemaal, maar we weten ook dat het leven vaak daarbuiten plaats vindt. Voor mij staat dit werk voor de (on)gewilde (on)rust in mijn leven.

Getting lost in order to make, zoals Fabien het zegt.

Het hangt nu bij ons thuis.'

Tip. Check No Man’s Art Gallery, ze organiseren ook internationale pop-up galleries waar ze een internationaal podium vormen voor lokaal talent. Next stop: Mexico City.