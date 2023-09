Mischa Schreuder over inspiratie opnemen en weer delen: 'Sta open voor alles'

Deze week was Mischa Schreuder, Executive Creative Director en Partner bij Fitzroy Amsterdam, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Hier zijn 5 bijdragen:

1. 'Bij elke stap die ik maakte, wilde ik mij altijd omringen met mensen waar ik wat van kon leren'

'Ik laat me elke dag graag inspireren en sta open voor verandering. Misschien komt dat wel omdat ik meteen vanuit de schoolbanken ging werken, met daarbij het gevoel dat ik nog lang niet klaar was met leren. Op mijn 21ste zat ik in mijn laatste jaar van het Grafisch Lyceum Amsterdam met een 'Best Student Award' en ADCN-lidmaatschap. Hiermee ging ik het vak in. Die kans kreeg ik van Maarten Bakker en Herbert Van Hoogdalem bij Euro RSCG (Havas), dat waren mijn eerste leermeesters, naast mijn vader (Gijs, voormalig creative director Wunderman, red.) natuurlijk die mij allerlei kneepjes uit het vak al op een leuke manier had meegegeven.

Deze stap wilde ik alleen maken als ik ook meteen een particuliere opleiding kon doen van de VIA, in de avonduren en in het weekend. Herbert gaf aan: dan moet je daar zelf achteraan, maar als je echt wil, kan dat. Daar moest ik nog wel even tussen zien te komen via een motivatiegesprek en een opdracht die ik moest presenteren. Ik zat uiteindelijk als broekie bij de toppers uit het vak in mijn ogen (Jeroen van de Sande, Jorn Kruijsen †, Sicco Beerda, Michiel Neefjes, Rogier Mahieu, Leonie de Bruijn) die allemaal al meerdere Lampen hadden gewonnen. De energie en inspiratie die ik terugkreeg uit deze groep was geweldig.

De gastdocenten die wekelijks langskwamen varieerden van toneelspelers waar je les van kreeg hoe je moest presenteren tot aan advocaten die je wegwijs maakten hoe je met ideeën en rechten om moest gaan, en bijvoorbeeld Johan Kramer die met veel passie vertelde wat je kan doen met licht en de juiste camera’s en hoe je goede ideeën tot leven kan laten komen. Sindsdien ben ik altijd op zoek gegaan naar mensen die mij die inspiratie konden geven: Wim Michiels tijdens deze studie, maar ook Ron Meijer en Hans Goedicke, mijn volgende steunpilaren in het vak bij Imagine.

Bij elke stap die ik maakte wilde ik mij altijd omringen met mensen waar ik wat van kon leren; van Poppe van Pelt en Diederick Hillenius tot Cor de Boer, Diederick Koopal en Simon Neefjes. Bij PMS waren dat Marcel Hartog en Jeroen van Zwam.

Later ben ik mijn eigen bureau begonnen met weer een topper uit het vak, Béla Stamenkovits. Het is elke keer weer spannend, maar de essentie is: áls je de uitdaging maar durft aan te gaan en als je verder komt, nóg een stapje verder durft te gaan zoals ik heb mogen leren van Bruno Bertelli, beste ECD worldwide op dit moment, en Mark Tutssel, die dat eerder was. Jezelf tegenkomen en blijven vernieuwen. En dat kan ook door mensen die veel jonger zijn, wat nog leuker is. Bijvoorbeeld als je Tim van der Wiel van Gospooky uitnodigt bij een van de avonden van 40under40 (daarover morgen/onder meer) die daar als 18-jarige kwam praten.

Daarom is dit vak ook zo onwijs mooi. Iedere dag kun je je laten inspireren door vakgenoten en klanten. Loop mee met fotografen en regisseurs, modespecialisten en designers, maar ook milieuactivisten (WNF, lion whisperer Kevin Richardson, zie zijn Van Gils-campagne hieronder, Sea Shepherd), mensen die in de zorg werken (het Ministerie van Volksgezondheid en KWF) en mensen die voor andere mensen opkomen (Cordaid, Aidsfonds, War Child).

Je kunt met ideeën en de juiste inspiratie enorm veel mooie dingen maken, waarmee je andere mensen weer kunt inspireren en - door middel van reclame - gedrag positief kunt veranderen; zoals we bijvoorbeeld hebben gedaan met Kliekipedia (voor SIRE) of Moodcamp om over depressie te kunnen praten (met Publicis One).'