Reinier Steures: 'Kan ik niet, dat ken ik niet'

'Na gisteren mijn moeder als inspiratiebron te hebben besproken, ook vandaag geen reclame. Eigenlijk haal ik mijn inspiratie zelden uit de reclame. Maar juist uit kunst, mode, literatuur en in dit geval toneel.

Van kleins af aan bezoek ik vaak het theater. Vroeger ging ik met mijn beste vriendinnetje Francine (en onze moeders) naar de Krakeling in Amsterdam. Ook deed ik elk jaar mee met de klassieke producties van het Barlaeus Gymnasium. We gingen naar het Amsterdamse Bostheater en de Stadsschouwburg op het Leidseplein werd een grote bron van inspiratie. Met name alles van Belgisch directeur en regisseur van het ITA (Internationaal Theater Amsterdam), Ivo van Hove. Of hij nou klassieke en dus veelvoudig gespeelde stukken bewerkt of minder bekende verhalen gebruikt, hij weet me altijd te verrassen. Het gebruik van ruimte, het decor/set (soms inclusief video) en muziek is echt ongeëvenaard en altijd vernieuwend. Nationaal, maar ook internationaal is hij gevierd.

Toen mijn vriendin en ik 3 jaar geleden in NYC waren, hadden we de mazzel dat het veel bekroonde 'The Network' op Broadway speelde (zie foto) met Bryan Cranston (bekend van onder andere Breaking Bad). Dit stuk was voor mij ondanks of juist omdat we staanplaatsen hadden - ja die bestaan daar - het absolute hoogtepunt uit zijn oeuvre. Hij heeft een overduidelijke signatuur. Iets wat eigenlijk iedereen in de creatieve industrie zou moeten hebben. Ik denk ook dat juist die signatuur momenteel erg ontbreekt in het Nederlandse reclamelandschap. Ik hoop dan ook heel erg dat we dat met Natwerk wel (kunnen) bewerkstelligen en iedereen ons Niet Normaal Effectieve werk zal herkennen.

Trouwens, over een kleine maand is Age of Rage het volgende stuk dat ik van Ivo van Hove ga bezoeken en ik raad jullie allen aan om hetzelfde te doen. Al helemaal omdat het theater onder druk staat en er steeds minder mensen kaarten kopen.'