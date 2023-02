Sanne Mak (Code d'Azur): 'Ik hou van mensen die buiten de gebaande paden treden'

Deze week was Sanne Mak, junior strateeg code d’azur en tot voor kort bestuurslid talentplatform We Are RA*W, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Mak over haar week: 'Mijn vijf ‘Random Pic(k)s’ omvatten mensen met opvallende levensstijlen en visies die mij inspireren en waar ik tegelijkertijd een beetje jaloers op ben. Hoewel zo’n leven waarschijnlijk niet voor mij is weggelegd, heb ik wel altijd een aantrekkingskracht gevoeld tot mensen die buiten de gebaande paden treden. Deze andersdenkenden trainen me om de wereld elke dag met een frisse blik te bekijken. Zoals Sam Dillemans - en daarmee mijn eerste pic(k) zei: ‘Mee zijn met de tijd is creperen. Je moet mee zijn met alles wat boven de tijd staat.’ Bewust of onbewust komt het me vast ten goede in mijn werk als junior strateeg bij code d’azur.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. Sam Dillemans - 'De enorme discipline, opoffering en bewondering voor een ander inspireren mij'

'Ik wilde deze eerste bijdrage inleiden met een anekdote over een gebrand DVD’tje opgestuurd vanuit een Belgisch productiehuis, die door het vele afspelen inmiddels enkel nog zwart-wit beeld geeft en langzaam begon aan te voelen als een zeer uniek item. Tot mijn verbazing zag ik dat de inhoud van deze DVD sinds twee maanden op YouTube staat. Daarover later meer.

Dankzij mijn partner, de aanvrager van dit DVD’tje, maakte ik voor het eerst kennis met Sam Dillemans, een Belgische kunstschilder. In deze documentaire uit 2007, krijg je in 46 minuten een inkijkje in zijn leven. Dit wordt gekenmerkt door hele strakke tijdschema’s, een vrouw die zijn maaltijden bereidt en af en toe wat stoten tegen een boksbal. Zijn hele leven is gericht op het bereiken van zijn maximale schilderspotentieel. De huidige tijdsgeest kenmerkt zich, volgens Dillemans, door mensen die een ‘halve’ zijn en alles een beetje doen, maar niets maximaal. Die lof krijgen voor relatief kleine inspanningen en niet de opoffering durven te maken om een ‘hele’ te zijn. Dit resulteert er volgens hem ook in dat we niet meer zo makkelijk op de knieën vallen voor degenen die daadwerkelijk uitmuntende prestaties leveren. De ‘hele’ zijn voor Dillemans Rembrandt, Picasso en Van Gogh. Hij is zowat bezeten van hun talent en realiseert zich dat hij nooit zo goed zal worden zoals zij, maar juist die frustratie is wat hem gemotiveerd houdt. Van Gogh wordt getypeerd als ‘de vrouw die ik nooit kan krijgen’ en zo oud mogelijk worden is voor Dillemans enorm belangrijk, want ‘als Picasso 80 jaar heeft geschilderd, heb ik er 240 nodig’.

De enorme discipline, opoffering en bewondering voor een ander inspireren mij. Ik denk dat elk woord in deze documentaire het waard is om over na te denken. Ik nodig de lezer graag uit om de weinige views op YouTube op te krikken en te ervaren hoe deze 46 minuten misschien de beste uit uw leven kan worden.'