SO '22 Award-winnaar Anne Claire de Breij: 'Ik was op slag verliefd'

Deze week was fotografe Anne Claire de Breij (aka ACDB), onlangs winnaar van de SO '22 Award, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

De rode draad in haar relaas: 'Alle picks vervormen op hun eigen manier de werkelijkheid, zij wordt vervreemd op al dan niet absurdistische wijze. De werken kenmerken zich door een zeer gestileerde esthetiek en er zit vaak een twist of humor in verwerkt. Het zijn kleurrijke werelden waar je als beschouwer even in kunt verdwijnen en waar er ruimte is voor je eigen associaties en dromen.'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Voor mijn scriptie heb ik deze film minuut voor minuut uitgeplozen

David Lynch - Lost Highway (1997)

'Regisseur David Lynch is een meester in het laten vervagen van de grens tussen de realiteit en een droomwerkelijkheid. Lost Highway is mijn lievelingsfilm. Een psychologische thriller uit 1997 met onder anderen Bill Pullman en (een glansrol van) Patricia Arquette. Wonderschone beelden, stilistisch waanzinnig, qua plot ondoorgrondelijk maar o zo intrigerend. De sfeer en spanning in de film is snijdend en wordt versterkt door de dreigende muziek van Angelo Badalamenti.

“A 21st century noir horror film. A graphic investigation into parallel identity crisis. A world where time is dangerously out of control. A terrifying ride down the Lost Highway.” ~ David Lynch

De mentale conditie (ofwel psychische aandoening) van de hoofdpersoon wordt in deze film als het ware visueel gemaakt. We kijken naar een soort droomwerkelijkheid, waarin personages van identiteit kunnen veranderen, of combinaties zijn van verschillende personen. Het tijdsverloop is onlogisch en maakt het onmogelijk een sluitend verhaal te reconstrueren.

Voor mijn eindexamen scriptie heb ik deze film minuut voor minuut uitgeplozen en geprobeerd te analyseren aan de hand van onder meer psychoanalytische theorieën. Lynch’ werk is zo gelaagd. Naast het feit dat ik een enorme fan ben van zijn esthetiek, ligt er altijd een bepaalde duisterheid of iets onheilspellends in besloten, wat me intrigeert. Je gaat in zijn beelden op zoek naar elementen die een verklaring voor het plot geven. Een verborgen boodschap die je als kijker probeert te doorgronden.

Of ik er ooit helemaal achter zal komen, en of mijn theorieën kloppen met wat Lynch heeft bedoeld? Waarschijnlijk niet Maar daar gaat het [Lynch] ook niet om. En dat is juist het mooie aan deze film (en zijn gehele oeuvre). Keer op keer bij het zien van deze film - ik denk dat ik de film al zo’n dertig keer heb gezien - ben ik diep onder de indruk en telkens ontdek ik weer nieuwe dingen of vul ik dezelfde elementen anders in. Daarom blijft het mijn nummer 1 film en inspiratiebron of all time.'

Scène dat Patricia Arquette uit een Cadillac stapt met This Magic Moment van Lou Reed als achtergrond score 🤩🤩🤩🤩🤩

En de scène dat Fred (Bill Pullman) de mystery man voor het eerst ontmoet op een feest.