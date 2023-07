Shari Hubeek: 'Deze plek symboliseert voor mij hoe rijk we zijn aan cultuur, kleur, verhalen'

Deze week was Shari Hubeek, Head of Brand Partnerships bij Top Notch, Noah’s Ark, Universal Music Group en Het Buro ('We create campaigns, music video's, artworks, social content and strategies for brands & artists'), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Hier haar 5 bijdragen:

1. Kleinkinderen van de Oost - Verhalen die eerder niet (graag) gehoord werden

'In april dit jaar verscheen de documentaire Kleinkinderen van de Oost, gemaakt door Daan van Citters. Dit is mijn eerste Pic(k), omdat het ook meteen iets meer over mij vertelt.

Geboren in Breda, in een fijn gezin van Nederlands en Indonesische afkomst, heb ik van culturele verschillen in mijn jeugd eigenlijk weinig gemerkt. Ik hield me niet bewust bezig met de geschiedenis, cultuur of mijn identiteit als kind. Dit was geen onderwerp thuis, en dus geen primair deel van mijn dagelijks leven. Die nieuwsgierigheid kwam pas veel later. Mijn partner, en papa van mijn zoontje Isao, komt uit een Molukse familie, waar de geschiedenis en cultuur wel een primaire rol speelt. Isao heeft Indonesisch en Moluks bloed en draagt een Molukse achternaam waar we hem trots op leren zijn. Hij is letterlijk een Kleinkind van de Oost, maar wat betekent dat? De behoefte om daar meer over te leren is pas gegroeid sinds ik zijn moeder ben.

Vincent (Patty aka Jiggy Djé), directeur van Top Notch & Noah’s Ark, zelf Moluks en ook vader van twee jonge kindjes, leert mij hier regelmatig dingen over. Als ik ernaar vraag vertelt hij bevlogen, deelt hij feiten en tips die mij helpen te verdiepen. Zo tipte hij mij onder andere Molo Uku, een bijzondere comic book reeks die de verhalen vertelt over de aankomst van de VOC. En ook over De Oost, de film die regisseur Jim Taihuttu in 2021 maakte over de gebeurtenissen tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog.

Acteurs in die film waren onder andere Joenoes Polnaija en Daan van Citters. Zij leerden elkaar kennen op de set van De Oost en kwamen erachter dat hun beider opa’s vochten voor Nederland in het KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, red.). Een vriendschap ontstond en zij besloten om terug te gaan naar de Molukken en Indonesië om het spoor te volgen van hun opa’s. Daan als kleinzoon van een Nederlander, Joenoes als kleinzoon van een Molukker. Het resultaat is de documentaire Kleinkinderen van de Oost.

In deze documentaire zie je wat hun opa’s gemeen hadden en tegelijkertijd welke grote verschillen er tussen hen waren. En hoe die grote verschillen deze twee jongens vervolgens samenbrengen. Wat mij vooral inspireert is dat Daan en Joenoes hiermee bruggen bouwen, tussen generaties en culturen. En zo deuren openen voor jonge makers, van alle achtergronden, om verhalen te vertellen die eerder niet (graag) gehoord werden.'