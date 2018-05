Today is Canday neemt online marketingbureau WeLikeMilk over

Dankzij de overname verwacht Today is Canday, met vestigingen in Amsterdam en Den Bosch, sneller en effectiever te kunnen inspelen op de behoeften van adverteerders. ‘Marketing is tegenwoordig meer experience dan communicatie,' zegt directeur/oprichter John Lommers: 'We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in onze conceptuele en creatieve kant. Met deze overname geven we nu onze technologische kant - data, marketing automation, digital implementatie, analytics en optimalisatie - een belangrijke kwaliteitsimpuls.’

WeLikeMilk ontwikkelt online strategieën en campagnes voor onder andere Simyo, Sanquin en Funda. Het volledige team van het bureau blijft intact, net als de merknaam.

Michael Overzier (oprichter en strategy director WeLileMilk, links op de foto) neemt plaats in de creatieve directie van Today is Canday. Omgekeerd gaan Today is Canday’s Hans Vermeulen (CFO & Partner) en Natascha van den Ende (CCO & Partner) deel uitmaken van de directie van WeLikeMilk om de bedrijfsvoering samen met Overzier verder te stroomlijnen.