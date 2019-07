‘Waarom werken bureaus zo weinig met digital nomads?’

Het reisavontuur begon zes jaar geleden in Australië. Samen met haar vriend (Thijs van Gerwen, senior creative bij Fama Volat) reisde ze rond met een camper, een rijdende werkplek. Ze vond al snel klanten. ‘Het hielp dat ik al zes jaar werkervaring had met grote merken. Ook doe ik veel aan personal branding; online ben ik goed zichtbaar en ik houd mijn portfolio up-to-date.’

Je kunt op verschillende manieren een digital nomad zijn, vervolgt Malone. ‘Je kunt zoeken naar lokale projecten, werken voor een Nederlandse klant of klusjes doen waar je geen geld maar overnachtingen voor terugkrijgt.’ Ze heeft het allemaal geprobeerd. Zo woonde ze in een tijdje in een hotel en onderhield de socialmediapagina’s als tegenpresentatie. Ook deed ze klussen voor Nederlandse opdrachtgevers en werkte een tijdje voor een bureau in Sydney. Dat laatste werd een fiasco.

Ze zou een jaarcontract krijgen, maar op de allerlaatste dag van haar proeftijd kreeg ze slecht nieuws. ‘Mijn manager vertelde dat ze het team gingen wijzigen en ik mocht via de achterdeur vertrekken.’ Dat was voor haar een domper. ‘Ik wil nooit meer in loondienst, maar de touwtjes in handen hebben.’ En richtte, naast het freelance-bestaan, Meetings in the Sun op. Een bedrijf waarmee ze 'workations' (werkvakanties) naar Kaapstad en Marokko organiseert.