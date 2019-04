Nick van Wagenberg en Nevil van Outheusden (ADCN Talent): ‘Dit is onze eerste grote prijs'

De creatieven toveren het beste in elkaar naar boven, wat toch wel belangrijk is als je uren met elkaar moet doorbrengen op kantoor. Hun geheim: ‘We hebben veel met elkaar gemeen, maar we verschillen ook genoeg van elkaar om spannend werk te maken. Omdat we allebei in het weekend andere dingen doen, komen we maandag op kantoor met bruisende, nieuwe ideeën.’

Ze illustreren deze chemie met een voorbeeld. Outheusden: ‘Ik maak muziek en tijdens onze opdracht voor Sennheiser hebben we het veel gehad over wat muziek met je doet. Het brengt bij mij veel emoties naar boven. Nick benaderde het heel pragmatisch en kwam met het idee voor de technische installatie.’ Hun werkwijze vatten ze als volgt samen: ‘We combineren emotie en techniek met elkaar.’

De twee creatieven hebben met de prijs een vliegende start, maar houden het hoofd koel. Lachend: ‘We komen uit Brabant en door de nuchtere mentaliteit zullen we nooit van de daken schreeuwen hoe goed we zijn.’ Gebrek aan ambities hebben ze zeker niet: 'We willen zo snel mogelijk creative directors worden.'