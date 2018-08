Wat kan de marketeer met Musical.ly (TikTok)?

Het was even schrikken voor de jeugdige achterban. De geliefde video-app Musical.ly (100 miljoen maandelijkse gebruikers) is gefuseerd met TikTok. Beide apps zijn eigendom van het Chinese bedrijf Bytedance. De organisatie wil met de samenvoeging het bereik vergroten.

Musical.ly is een populaire video-app voor tieners, waarmee zij dans- en playbackvideo’s kunnen maken. De applicatie is vooral populair in Europa en Amerika. TikTok is het grote zusje van Musical.ly en wordt veel gebruikt in Azië. Musical.ly is samengevoegd met TikTok, omdat de Aziatische variant meer gebruikers heeft - naar eigen zeggen 500 miljoen.