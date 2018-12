Yacht verliest aanbesteding Rijk voor inhuur communicatie, Babbage grote winnaar

Yacht is na een Europese aanbesteding zijn positie als leverancier van tijdelijke communicatiecapaciteit aan het Rijk kwijtgeraakt. Babbage Company is de grote winnaar en werd toegevoegd aan de selectie van vier detacheringsbureaus, naast OnlyHuman, USG Marketing Communicatie & Sales en Partners in Communicatie.

De vier mogen de komende vier jaar interim-professionals en gedetacheerden plaatsen bij alle departementen en uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid. Opdrachtgevers binnen deze aanbesteding zijn, naast de 12 Ministeries, de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en verschillende inspecties en agentschappen.