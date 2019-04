17 Nederlandse winnaars bij de Webby Awards

MediaMonks is als gewoonlijk vaandeldrager. Het bureau weet drie van de zes nominaties om te zetten in een prijs. In alle gevallen gaat het om People’s Award, een publieksprijs die naast de reguliere Webby Awards worden toegekend.

Creative digital agency IN10 wint twee Webby Awards voor het digitale platform van de Anne Frank Stichting in de categorieën Cultural Institutions en Culture & Events. Ook de publieksprijs viel op het platform.

Actueel verhaal

De website annefrank.org biedt informatie over het levensverhaal van Anne Frank, het museum en het educatieve aanbod van de Stichting. Bijzonder zijn de interactieve tijdlijn met belangrijke gebeurtenissen voor, tijdens en na Anne Franks leven en de volledig vernieuwde virtuele tour door het Achterhuis.

In video’s vertellen jongeren over hun actuele ervaringen met vooroordelen en discriminatie.

Niet vermeld op lijst met Webby-winnaars maar wel op te vatten als Nederlands, is RESN. Het van oorsprong Nieuw-Zeelandse bureau met Nederlandse aanwezigheid wint een People’s Voice Award van met de case BANDITØ voor klant TWENTY ØNE PILØTS.

Dit jaar ontving de Webby organisatie in totaal 13 duizend inzendingen. Hiervan is 4% bekroond met een prijs. De award ceremonie is maandag 13 mei in New York.