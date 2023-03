ABN Amro biedt vrouwen wit canvas in Straat Museum

Uit onderzoek van Women Inc. en ABN Amro, Een nog onverteld verhaal uit 2022, blijkt dat de representatie van vrouwen nog altijd niet op orde is binnen de Nederlandse musea. Dit inzicht is gebruikt bij de totstandkoming van de campagne.

Straat Museum for street art and graffiti in Amsterdam maakt daarom binnen de eigen collectie letterlijk ruimte vrij voor vrouwelijke street artists. Als onderdeel van de tentoonstelling ‘Women in Street Art’ worden immense witte canvassen de komende periode ter plekke in het museum 'ingevuld' met werk van vrouwelijke top street artists. Het eerste doek is inmiddels gemaakt door street art legende Lady Aiko (bekijk hier de making of, red.), eind maart is Nina Valkhoff de volgende. Ook Elle Streetart heeft volgens curator David Roos 'zojuist bevestigd en daarnaast heb ik een flinke lijst met nationale en internationale vrouwelijke street artists die ik graag aan de collectie wil toevoegen'.

Nieuw partnership

De doeken staan centraal in de campagne rond het nieuwe partnership van ABN Amro met Straat Museum. Het verbeteren van de representatie van vrouwen binnen - in dit geval - de collectie van het street art museum past goed bij de boodschap van ABN Amro: ‘Samen werken we aan een wereld van gelijke kansen.' De campagne zelf wordt ingezet via social media, image ads en alle owned channels van ABN Amro en Straat Museum. Bureau Hagens is verantwoordelijk voor de PR-campagne.

Larissa Clemens, Sr. Sponsor Manager Kunst en Cultuur ABN Amro: 'Vanuit onze purpose ‘Banking for Better for Generations to Come’ zetten wij sponsoring in om de maatschappij op het gebied van duurzaamheid en gelijke kansen versneld verder te brengen. Binnen de Kunst & Cultuur sponsorportefeuille is het Straat Museum daarom als nieuwe partner toegevoegd, en ik ben er trots op dat Straat deze gedurfde campagne samen met LifeHunters heeft vormgegeven en dat onze boodschap - meer werk en zichtbaarheid voor vrouwelijke street artists - daadwerkelijk ín de eigen vaste collectie is opgenomen.

'Of vrouwen bij de bank ook evenveel verdienen? Ja, gelijke kansen en diversiteit en inclusiviteit zien wij niet alleen als maatschappelijke plicht, maar als noodzaak om relevant te blijven als bank. ABN Amro wil een aantrekkelijke bank én werkgever zijn voor iedereen. Ongeacht afkomst, religie, seksuele voorkeur, generatie, ras of sekse. Wij stellen bijvoorbeeld ook voorwaarden aan de (sponsor)partners op dit thema.'

Onderdeel van de vaste collectie

Bureau LifeHunters, tenslotte, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van concept en middelen. Creative director Mark van der Werff: 'Dat de campagne écht onderdeel wordt van de collectie van het museum, vind ik net als Larissa echt bijzonder en gedurfd. Het zijn immense witte doeken, de grootste is 9 x 6 meter, je kunt als bezoeker niet om de boodschap heen. Het toont de oprechte betrokkenheid van Straat Museum als ABN Amro bij het onderwerp.

Het rebelse karakter van deze campagne past goed bij Straat Museum, maar hopelijk is dit ook een inspiratiebron voor andere musea of galerieën.'