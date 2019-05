Campagnerapport: Ali B op pad voor Lidl, overheid brengt huiselijk geweld onder de aandacht

62% van de kijkers vindt de campagne goed bij de overheid passen, 63% vindt de campagne opvallend en 64% geeft aan de commercial onderscheidend en geloofwaardig te vinden. Daar komt bij dat driekwart de commercial een duidelijke boodschap vindt bevatten. ‘Triest verhaal, duidelijke boodschap’, klinkt het vanuit de kijkersgroep. ‘De campagne valt goed op en heeft een duidelijke boodschap over een belangrijk onderwerp’, klinkt het verder. Het uiteindelijke rapportcijfer voor de overheidscampagne komt neer op een 6,9, ruim een half punt hoger dan de benchmark van 6,3 van MeMo².

Bröring (MeMo²): ‘Trieste beelden en meeslepende muziek waarin een herkenbare situatie wordt geschetst vanuit de ogen van de omstander. Deze sterke combinatie van emotionele factoren, sprekende beelden en muziek zorgen voor een hoge score op geloofwaardigheid en onderscheidenheid. De manier waarop de overheid de boodschap overbrengt is duidelijk en past ook bij de overheid.’

Martijn Janssen, persvoorlichter van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: ‘Het testpanel geeft een helder oordeel over de commercial: de boodschap is duidelijk, valt op en is geloofwaardig. Dat is goed nieuws, want we willen zoveel mogelijk mensen bereiken. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn namelijk één van de grootste geweldsproblemen in Nederland. De gevolgen zijn groot en vaak levenslang merkbaar.’

Uit het campagnerapport blijkt verder dat de commercial het publiek eigenlijk niks nieuws vertelt (24%). ‘Dat herkennen we’, vertelt Janssen. ‘Mensen uit de directe omgeving van slachtoffers van huiselijk geweld vermoeden vaak dat er iets mis is. Toch blijkt uit onderzoek dat drie op de tien mensen hun vermoedens alleen met hun partner bespreken of dat ze hier helemaal niet over spreken. De campagne wil mensen daarom aansporen om een eerste stap te zetten bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Want het houdt niet op, totdat je iets doet.’