Churandy Martina schittert in deze 'verboden' spot voor Calvé Pindakaas

Het is dan ook opvallend dat er nog een commercial blijkt te zijn gemaakt door het pindakaasmerk, dit keer met de goedlachse Churandy Martina in de hoofdrol. We zien hem als jongetje ploeteren op het strand met een zelfgemaakt startblok, te laat thuiskomen en op zijn donder krijgen van zijn moeder. De boterham met pindakaas maakt het allemaal goed.

De commercial is gemaakt voor de Antilliaanse markt en zal niet in Nederland te zien zijn. Unilever laat weten dat de commercial ‘helaas’ niet in Nederland kan worden uitgezonden omdat Martina een contract heeft met een andere fabrikant. Welke dat is laat Unilever in het midden, maar waarschijnlijk gaat het om Vrumona. Martina speelt ook de hoofdrol in commercials voor SiSi.

De productie is van de distributeur van Calvé Pindakaas in de Antillen, te weten Sekkat Curacao, de creatie is van Buckle Up.