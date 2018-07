Calvé Pindakaas komt met nieuwe ‘historische’ commercial, met Lieke Martens

Calvé kiest er bewust voor om niet veelvuldig met dit soort commercials te komen. Dat is ook niet nodig, want de naamsbekendheid van het merk is enorm groot. Van der Drift: ‘Daarom zeggen we: liever niet te vaak, en als we het doen, doen we het goed en groots. We maken een commercial die zo leuk is dat we er jaren mee vooruit kunnen. Allemaal in lijn met het concept zoals we dat bij de eerste commercial met Evert hebben neergelegd.’

De campagne is 16 juli live gegaan met de 40-seconden tv-commercial. Later volgen diverse online video’s, inhakers op social, tag-ons en print-advertenties.

