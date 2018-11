Critici zetten vraagtekens bij de Flappdrol-campagne van Ben

‘Zou jij het leuk vinden als iemand op straat roept: “Hé flappdrol”’, reageert een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland. De organisatie is van mening dat de campagne geen bewustzijn gaat creëren.

‘Mensen aanspreken op hun gedrag is positief, alleen ik betwijfel of dit ze bewuster maakt. Daarvoor moet je mensen meer uitleg geven over de gevaren, dit aspect ontbreekt.’ Hij is dan ook minder enthousiast over de slogan: ‘Ondanks dat het grappig is ingestoken, vind ik het een negatieve connotatie hebben. Daarnaast gaan ze er vanuit dat mensen elkaar aanspreken, de praktijk laat zien dat dit niet vaak gebeurt.’



Als Ben zijn doelgroep daadwerkelijk wil informeren over dit onderwerp, zijn er betere middelen, zegt de Veilig Verkeer-woordvoerder. Ben zou in de video uitleg kunnen geven over de gevaren, door bijvoorbeeld slachtoffers aan het woord te laten. Ook zou Ben zijn klanten op de risico’s van app-gedrag kunnen attenderen bij het afsluiten van een abonnement. En het aanbieden van praktische oplossingen werkt positief, zoals de Mono-app (Die houdt berichten tegen terwijl je op de fiets zit, JS). Ben kan zo’n app standaard installeren op telefoons.’