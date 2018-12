De kracht van een stem

Hans Dagelet, Gijs Scholten van Asschat, Jack Wouters, Victor Löw, Thom Hoffman, Tygo Gernand en Kees Prins doen ongeveer de helft van alle radiocommercials. Een kwart wordt gedaan door Hadewych Minis, Chava Voor in ’t Holt en Susan Smit. De rest van Nederland doet de resterende kwart. Ruim de helft van de tijd hoor ik dus steeds dezelfde mannen.



Sandra, wil je dat ene dingetje nog even doen?

Ik bedacht me dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is om tussen al dat grijze geweld op te vallen. Dat bewijs werd geleverd door Aegon pensioenen: ik noem het spotje maar even Sandra. Je kent het vast wel. Ze hebben er een mannen- en een vrouwenversie van gemaakt. Mijn enige kritiekpuntje is dat ze de scripts hetzelfde hebben gelaten, een gemiste kans. Als er een prijs komt in 2018 voor radio, dan gaat Aegon ‘m winnen.



Een jaarinkomen is niks

Een winnaar in de categorie gemiste kansen is De Ster zelf. Ze roepen in een stom toneelstukje dat je helemaal niet rijk hoeft te zijn om op De Ster te adverteren: dat kan al vanaf 30.000 euro! Oftewel, 95% van alle luisteraars horen dat hun volledige jaarinkomen een schijntje, een lachertje is. Ze wisten daarvoor nog niet dat we allemaal met geld smijten op de ether.