Dit zijn de beste brand activations van februari 2019

Bureau: Mother London

De opening van een duurzame winkel in Londen was voor IKEA reden om de plasticsoep in de Thames te lijf te gaan. Dat deed de meubelgigant met twee opvallende boten, die IKEA-shoppers zullen herkennen als het populaire badspeeltje SMÅKRYP. Maar dan wel twee gigantische varianten die voorzien waren van geavanceerde apparatuur, waarmee ze in één keer 20 kilo afval uit het vervuilde water konden vissen. Van de verzamelde rotzooi wordt een kustwerk gemaakt voor in een nieuwe winkel.