Dit zijn de beste brand activations van januari 2019

Een auto is meer dan blik op wielen. Dat gevoel pakt Volkswagen perfect op met het verhaal van Kathleen Brooks. In 1966 kocht ze een Kever, die ze Annie noemde. Sinds die tijd zijn de twee onafscheidelijk en nog steeds tuffen ze overal naartoe. Toen ze bij Volkswagen van dit verhaal hoorden, ontstond het idee om de tot op de wieldop versleten Annie te restaureren. Elf maanden ging de Kever naar de werkplaats en de hele make-over werd gevangen in een ontroerend stukje storytelling over liefde en (vooral) het leven.