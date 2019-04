Dit zijn de beste brand activatons van maart 2019

Bureau: eigen beheer

Visit Faroe strikes again. Het toeristisch bureau van de archipel ritst in Cannes al jaren de Lions aan elkaar met onorthodoxe campagnes. In deze nieuwe activatie sluiten de Faeröer een heel weekend voor toeristen, behalve voor vrijwilligers die in ruil voor eten en overnachting willen meehelpen met het opknappen van trekpleisters. De reacties waren overweldigend en in no time meldden duizenden mensen van over de hele wereld zich aan. Dat gaat de Faeröer naast veel positieve publiciteit een schat aan nieuwe ambassadeurs opleveren.