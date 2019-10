Doei doei gebroeders Coronel

Verzekeraar Allianz Direct (het vroegere Allsecur) neemt afscheid van Tim en Tom Coronel. De twee broers waren jarenlang het boegbeeld van het merk. Omdat Allianz Direct zich breder wil profileren dan alleen autoverzekeringen en een internationaal karakter krijgt, is besloten om na zeven jaar de samenwerking met de autocoureurs te beëindigen.

Tim en Tom zijn nog tot en met december in de Allianz Direct-campagnes te zien om deze naamswijziging onder de aandacht te brengen. ‘We zijn Tim en Tom enorm dankbaar voor hun tomeloze inzet en energie de afgelopen jaren. Mede dankzij hen is het merk Allsecur uitgegroeid tot een begrip in Nederland. De twee iconen waren een belangrijk ingrediënt voor impactvolle campagnes, met als kers op de taart het winnen van een Loden Leeuw en een Effie’, aldus Ron Adams, marketing & sales manager bij Allianz Direct.

De reclames met de gebroeders Coronel waren beroemd en berucht op de Nederlandse televisie. In 2014 wonnen ze een Loden Leeuw voor de 'meest irritante BN'ers in een reclame'. Hieronder een compilatie van Tim en Tom on tour.

Is het een goede zet van Allianz om het merk AllSecur te killen? Vier merkexperts geven hier hun oordeel.