Evert_45 wint ADCN Grand Prix 2018

Andere grotere winnaars tijdens de uitreiking waren:

Get The Flow (Ed van Bennekom, Jasper Diks / DDB & Tribal Amsterdam, Robot Kittens, Wefilm, Vodafone Netherlands) met 5 Lampen.

Six Minute Stories (Dawn en Hagens, Zorg en Zekerheid) en PLUS Christmas (Chris Sant, Dieuwer Bulthuis / J. Walter Thompson Amsterdam, Pink Rabbit, PLUS) met 3 Lampen.

En Appelsap Fresh Music Festival – One Love (Rogier Smalhout / HONG KONG Amsterdam), KPN Safe Lock (Carsten van Berkel, Stefan Leendertse / N=5, Holy Fools, code&coding, Make ‘em Say, KPN) en Albert Heijn – Christmas 2017 (Martin Heijgelaar / MRTN, TBWA\NEBOKO, Albert Heijn) met 2 Lampen.

N=5 was het meest succesvolle bureau met 9 Lampen en opvallend was nog dat productiemaatschappij Pink Rabbit zeven maal zilver won voor zes verschillende commercials (o.a. Roboboy voor Volkswagen / ACHTUNG! mcgarrybowen, Center Parcs: Say Yes en Ford Motorcraft – Welcome Home voor Ogilvy & Mather en PLUS Christmas voor J. Walter Thompson).

In totaal zijn er 61 Lampen uitgereikt: 1 Grand Prix, 3 gouden Lampen, 18 zilver en 39 brons verdeeld over 37 categorieën.

ADCN Managing Director Dinesh Sonak over het winnende werk: 'Wij zijn zeer verheugd over de diversiteit en rijkheid aan creatieve projecten. De Zeitgeist van 2017 gaat over het verleggen van grenzen. Er zijn steeds meer internationale samenwerkingen en co-producties tussen verschillende creatieve disciplines. Dat is gezond voor de ontwikkeling van de Nederlandse creatieve industrie. Bovenal zien wij dat steeds meer merken sociaal-maatschappelijke uitdagingen te lijf gaan met hun bedrijf, producten, diensten en campagnes. Daarin experimenteren ze in mainstream media en zoeken ze naar de juiste inzichten, ethische koers en impact. Dat is de creativiteit van nu en de toekomst.'

ADCN heeft een nieuw digitaal archief ontwikkeld, in samenwerking met Superhero Cheesecake. Al het genomineerde en winnende werk is daarin te bekijken. Het archief is te bezoeken via archive.adcn.nl.

Hier een volledig overzicht van de winnaars met toelichting van de jury.