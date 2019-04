Creatieve armoede bij de ADCN: hebben we zesjescultuur?

Moeten we ons zorgen maken over het creatieve niveau van de Nederlandse reclame? Ja, zegt de een, onzin, zegt de ander. Waar iedereen het wél over eens is, is dat de onstuimige groei van het aantal prijzenfestivals niet bevorderlijk is. In aanloop naar de Dutch Creativity Awards inventariseren vijf creatieven de stand van zaken, met een schuine blik naar de toekomst.

Als het gaat om creativiteit in marketing en reclame, hebben we in Nederland een ‘zesjescultuur’. Dat is de observatie van Dinesh Sonak, managing director van de ADCN, Club for Creativity, en van de juryleden en inzenders. In het werk dat werd ingezonden voor de Dutch Creativity Awards (de voormalige ADCN Awards) ontbrak het volgens Sonak dit jaar in veel gevallen aan een ambitieus niveau, onder andere door een gebrek aan durf, kennis en passie bij veel opdrachtgevers.

Belangrijkste oorzaak? ‘Consumenten stellen hoge eisen aan merken. Zij verwachten een optimale merkbeleving op alle mogelijke kanalen, waardoor marketeers tegen lage kosten van alles tegelijk moeten managen en non-stop aan het transformeren zijn.

Sonak vat de stand van zaken als volgt samen: ‘We willen en moeten teveel met te weinig kennis, tijd en budget. Dat leidt helaas soms tot creatieve middelmatigheid. Laten we met zijn allen meer tijd steken in feedback en learning.'