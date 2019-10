Gamma lanceert nieuwe campagne: ‘Ik kan het!’

‘Ik kan het!’ Met die kreet lanceert Gamma vandaag een nieuwe reclamecampagne waarin te zien is hoeveel plezier het geeft om je woning te verduurzamen. Het is het resultaat van een aanscherping van de merkpropositie van de grootste bouwmarkt van Nederland. Manager Marketing en Communicatie van Gamma, Laurens Miedema, vertelt: ‘Gamma faciliteert, maar de klant is de baas.’

Wat naamsbekendheid staat Gamma er goed voor. Binnen de bouwmarkten heeft Gamma de nummer één-positie. Heel Nederland koopt er schroeven en spijkers en daarmee is het een van de toonaangevende retailers van het land. Maar er miste iets, aldus Miedema.

‘Mensen waren best tevreden. Klanten kennen ons van onze activaties, de folders en de grappige commercials. Ze vinden dat we de juiste spullen hebben, het prijsniveau is prima, op het eerste gezicht heeft Gamma alles voor elkaar. Maar Gamma wordt vooral gezien als functioneel. Er is wat minder emotionele waardering. Mensen konden ons niet altijd goed vertellen wie Gamma precies is, terwijl dat bij andere bouwmarkten soms duidelijker is.'

Bovendien gaan grote wereldmerken als Amazon en Ali Express ook spullen van Black & Decker of potten Flexa-verf verkopen, stelt Miedema: Wat is de rol van Gamma dan nog? 'Op dat vlak wilden we de merkpropositie aanscherpen. Waar blinkt Gamma in uit en welke rol speelt Gamma in het leven? Dat hebben we opgeschreven in een manifest. En daaruit is de nieuwe campagne voortgekomen.’

Zonder pitch

Die nieuwe campagne is gemaakt door JWT. ‘Zonder pitch’, benadrukt Miedema. ‘Ik ga liever met een aantal mensen een boterham eten om te zien of het klikt en of ze zich herkennen in de route die Gamma heeft uitgestippeld. Ralph Wisbrun heeft natuurlijk ook een geschiedenis met Gamma, maar dat is niet de reden dat we weer met JWT in zee zijn gegaan. Met Bas Korsten en Ralph Wisbrun hebben we twee keer geluncht en een biertje gedronken en ze daarna de vraag voorgelegd: kom maar met een mooi campagneverhaal.’