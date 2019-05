Gillette komt weer met opvallende campagne: vader leert transgender zoon scheren

In deze video leert Brows vader hem hoe hij zich moet scheren. De video is rustig opgebouwd waardoor de intieme setting beter naar voren komt. ‘Ik heb altijd geweten dat ik anders was’, zegt Brow. ‘Ik wist alleen niet dat er een term voor was. Ik wilde gewoon gelukkig zijn toen ik aan mijn transitie begon. Ik ben blij dat ik nu eindelijk op het punt ben beland dat ik me kan scheren.’

In de scènes die daarop volgen is te zien hoe zijn vader tips en tricks geeft. ‘Niet bang zijn’, zegt zijn vader bemoedigend. ‘Scheren draait om zelfvertrouwen.’ De video eindigt met de tagline: ‘Whenever, wherever, however it happens – your first shave is special.’