Hartstichting, KWF en Longfonds lanceren online petitie voor rookvrije omgeving voor kinderen

‘Met rookvrij.nl kan iedereen met zijn of haar stem de sportvereniging in de wijk, speeltuin op de hoek of het buurtschooltje steunen bij het rookvrij worden', vertelt Floris Italianer, voorzitter van de Alliantie Nederland Rookvrij.

‘Zo geven we iedereen de kans om zelf actie te ondernemen en zo de rookvrije generatie te realiseren. Door op rookvrij.nl aan te geven dat een sportveld, speelplek of school rookvrij moet worden geeft iemand een duidelijk signaal af. Hoe meer mensen tekenen, hoe makkelijker het wordt om bestuurders te overtuigen van het invoeren van een rookvrij-beleid.’

Noise is verantwoordelijk voor het online platform en voor de campagne (tv, radio en online). Mediaxplain is het mediabureau en NewInfluence verzorgt de PR.