Hornbach wil héél Nederland de komende twee maanden oranje maken

Maarten Post, Hoofd Marketing & Communicatie Hornbach Nederland, zegt in het nieuwe nummer van Adformatie – in een artikel over de komende ‘super’ sportzomer en de beperkingen vanwege corona: ‘Als het wij-gevoel ontbreekt, dan is het toch de taak van merken om dat te creëren? Zeker als oranje merk, zoals in ons geval. Het is in mijn ogen aan ons om die verbindende factor te zijn en al die huiskamers samen te brengen.’

Hornbach voegt nu de daad bij het woord (zoals het een bouwmarktketen betaamt) met de campagne ‘Maak alles Oranje’, die tijdens Koningsnacht met een guerrilla-actie werd afgetrapt. Daarbij werden blauwe plaatsnaamborden in het hele land oranje gekleurd en veranderd in: ‘Maak Utrecht Oranje’, ‘Maak Rotterdam Oranje’ et cetera.

Voor het eerst sinds 2014

Post: ‘De komende twee maanden willen we alle ruim 17 miljoen Nederlanders mobiliseren om het land mee te helpen kleuren. Daar is het de hoogste tijd voor, nu Nederland voor het eerst sinds 2014 weer meedoet aan een groot toernooi. In samenwerking met ESPN en Talpa gaan we ook echt naar de oranjefans toe. Juist in deze tijd staat Nederland vroeg in de startblokken voor de Oranjezomer. Uit een eigen peiling blijkt dat 60% al uitkijkt naar een zomer vol oranje.’

Geen grotere pret dan voorpret

Hornbach roept met de campagne Nederlanders op om álles oranje te maken. Post: ‘Of het nu gaat om je eigen woonkamer, voor- én achtertuin, je complete straat, campingveld of de flat van je schoonmoeder. Er is geen grotere pret dan voorpret. Dus stroop die mouwen op, trommel je buren op, en maak die hele straat oranje! Wij geven tips en tricks. Nu de stadions waarschijnlijk minder publiek toelaten, is er geen betere manier om onze helden een steuntje in de rug te geven door Nederland oranje te laten kleuren.’

Jan en Yuri

Om het Oranjegevoel extra aan te wakkeren is Hornbach een samenwerking aangegaan met Talpa (Shownieuws en Veronica Inside op de radio) en ESPN. Via die kanalen wordt de campagne geladen, aldus Post, en zullen presentatoren als Jan Joost van Gangelen en prominenten (zoals Foppe de Haan, Evert ten Napel en de grootste oranjefans van Nederland, vader Jan en zoon Yuri Baart) een rol spelen. En er rijdt de komende maanden een speciale Dodge Ram – als letterlijk verbindende factor – door het land als rijdende 'reclame-uiting' en om verslag te doen van de vorderingen van #maakallesoranje.

Daarnaast wordt de campagne ook via print, online en social ingezet. En aan iedereen die meehelpt om het land oranje te kleuren wordt een ode gebracht (door John de Bever) met een radiocommercial. Post: ‘Er blijft geen medium onbenut. We stoppen met de campagne op de dag dat het EK begint, dan zit ons werk er letterlijk op. Het voordeel is dat wij pieken voor het mediageweld echt losbarst.’

De campagnesite www.hornbach.nl/maakallesoranje gaat morgen live.

Credits

Concept: MediaActivationCo

Productie: Hornbach, Activation Heroes

Media: Mediaplus, BlauwGras