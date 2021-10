Insiders duiden cases en trends van de Dutch Creativity Awards

Esther Overmars, strateeg Dawn en lid van de Strategy jury

‘Als ik kijk naar de winnaars van Dutch Creativity Awards dan zie ik wel een paar thema’s omhoogkomen.

'Het eerste is het Verantwoord consumentisme. Consumenten zoeken naar meer verantwoorde manieren om te kopen, bankieren, eten, enzovoorts. Dat zie je in de cases terug in onderwerpen als upcycling, duurzaamheid en het zichtbaar maken van de maatschappelijke of klimaatimpact van ons gedrag. Zoals de zilver- en brons-winnaar Bring Back Friday van Buutvrij, dat mensen hun oude Ikea-meubels laat terugverkopen aan Ikea en ze zo een tweede leven geven.

'Een ander goed voorbeeld is Tomatoes on 5th van Roorda, waarbij de Nederlandse glastuinbouwsector bewijst dat je voedsel 100% duurzaam kunt laten groeien, overal ter wereld. En sommige merken brengen ‘verantwoord’ nog een stap verder en jagen werkelijke systeemverandering aan, zoals Grand Prix-winnaar Tony’s Chocolonely die met The Sweet Solution op dappere wijze de gehele categorie wakkerschudt.

'Het tweede thema is antiracisme, stereotypering en representatie. De cases over bewustwording en het doorbreken van het racismeprobleem in Nederland. Die ontwikkeling zie je het krachtigst terug in de lancering van Omroep Zwart, de eerste intrinsiek inclusieve tv-zender van Nederland, die goud, zilver en brons won en nog twee keer genomineerd was.

'Ten slotte waren er de merken die zorgen dat iedereen kan meedoen of zich welkom mag voelen, het thema verbondenheid. Ze delen iets met hun fans dat eigenlijk exclusief is. Zoals Ajax, dat de kampioensschaal liet omsmelten tot 42.390 sterren voor de fans, het meest in het oog springende voorbeeld. Maar ook KFC, dat met United by the Bucket laat zien dat iedereen welkom is bij KFC, wat je achtergrond ook is.'

Jeroen van den Idsert, oprichter Hazazah, winnaar van 5 Lampen

‘Wat mij opvalt is dat je de traditionele adverteerder minder terugvindt tussen het winnende werk. Je ziet nog wel een Vodafone en Bol.com, maar verder zijn het vooral nieuwe bedrijven die meer outspoken zijn – en dat wordt gewaardeerd. De echte creatieve vernieuwing komt dus meer bij kleinere bedrijven of jongere merken vandaan. Af en toe buiten de lijntjes kleuren zorgt ervoor dat je juist meer opvalt.

'Daarnaast is het winnende werk breder geworden. Vroeger was de beste commercial echt de hoofdprijs. Nu zie je door de vernieuwing van media veel meer dan alleen reclame – en dat past bij deze tijd. Elk medium vraagt om een eigen benadering en via elk medium kun je in principe het verschil maken.

'Tot slot is ook de jury veel diverser geworden, met mensen van klantzijde en internationale bureaus. Dat is ook goed. Ons vak is niet alleen breder, maar ook internationaler geworden. Als een kennis van mij in LA een filmpje post, dan zie ik dat en like ik het of niet. Met diezelfde ruime blik moeten we het werk hier ook beoordelen, want zij zien ons werk ook.’

Regisseur Ismael van Pink Rabbit

‘Wat mij opvalt aan de uitslag? Nou, dat het allemaal over gelijkheid en diversiteit moet gaan en minder over of het “echt” reclame is; ik zie een hoop vrij werk of niet-reclamewerk. Het is nu wel echt een kunstclub geworden. Reclame wordt daardoor een steeds smeriger woord.

Het jammere daarvan is dat er steeds minder reclamemakers zullen zijn. Er is nu weinig stimulans om een goede reclamemaker te worden. En die zullen we in de toekomst toch nodig hebben. Nog los van het feit dat het een supermooi en leuk vak is.’

