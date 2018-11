KLM richt zich met nieuwe campagne op Chinese millennials ​​​​​​​

KLM richt zijn pijlen met een nieuwe campagne op de Chinese millennials, een doelgroep die nogal anders reist dan oudere generaties. Uit onderzoek blijkt dat jongere reizigers zoveel mogelijk nieuwe ervaringen willen opdoen. Het uitgangspunt van de Never Done-campagne is dan ook om deze jonge reizigers echte ervaringen mee te geven en te laten zien dat je daarvoor bij KLM moet zijn

Bucketlist

In twee films vertelt KLM de verhalen van Chinese millennials, die in heel Europa ‘Never Done’-ervaringen van hun bucketlist afstrepen. Van de eerste vlucht met KLM, tot haring eten in Amsterdam en een bezoekje aan een barbershop in Barcelona.

In de eerste video stelt KLM zich voor als een betrouwbare, warme en servicegerichte partner, die in de tweede video tot leven komt door de ogen van bekende Chinese millennials. De films zijn in een documentaire stijl opgenomen.