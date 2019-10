KLM viert honderdjarig bestaan met merkfilm en cadeautje voor passagiers

Aan de hand van drie generaties vrouwen uit dezelfde familie laat KLM zien hoe het als luchtvaartmaatschappij door de jaren heen is veranderd. De eerste twee vrouwen, moeder en dochter, worden allebei stewardess bij KLM. De laatste vrouw, de kleindochter van de eerste generatie, wordt piloot bij dezelfde maatschappij.

De film heeft als startpunt 1919 en toont beelden van klassieke vliegtuigen die tot de KLM-vloot behoren. Verder is er gebruik gemaakt van originele uniforms en rekwisieten. Hiervoor heeft DDB Unlimited samengewerkt met historici van KLM’s Heritage Centre om alle aspecten zo goed mogelijk te kunnen nabootsen.

Boet Kreiken, Executive Vice President Customer Experience van KLM, stelt dat de honderdste verjaardag een goed moment is om stil te staan bij waar KLM voor staat. ‘Wij geloven in mensen samenbrengen, het zorgen voor onze passagiers en wij staan voor vooruitgang. Vooruitgang in luchtvaart, maar ook vooruitgang in bredere zin.’

Esther te Pas, Managing Director van DDB Unlimited: ‘Ons team heeft samengewerkt met regisseur Ismael ten Heuvel en de historici bij KLM om alles tot in de puntjes te onderzoeken. Hierdoor kloppen alle details met het verleden en is de film een accurate weerspiegeling geworden van de geschiedenis van KLM.’

(Tekst loopt door onder de video.)