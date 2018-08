‘Gamificate everything’ werd het mantra. En dat werkte'

'#playbold is een meerjarig campagne platform dat is neergezet om Doritos lokaal relevant te maken onder jongeren. Het merk speelde toen een steeds kleinere rol in de belevingswereld van jongeren. #playbold stond voor een nieuwe koers, die eigenlijk draait om het rigoureus betrekken van de doelgroep. Dit doen we met influencers, activaties en online content. Het beste voorbeeld is de Doritos VR Battle, waarin onze branded virtual reality game centraal stond. In de campagne lieten we twee YouTubers tegen elkaar strijden in de Doritos-wereld en hier verslag van uitbrengen. Daarna gaven we mensen de kans om het zelf te ervaren op een VR day, waar we de game officieel lanceerden. Tenslotte maakten we een mobiele versie van de game die jongen konden spelen met een cardboard bril, inclusief battlepacks in de vorm van zakken Doritos voor extra wapens enzo.'