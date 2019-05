Koning Toto en Appelsientje winnen de Reclamemuziek Awards 

Buma Award Best Original Composition in Film

- Winnaar: producer Daniel Tuparia & componist Zbigniew Wolny voor Catacombe (New Amsterdam Film Company)

- Filmcomponist David Dramm voor My Foolish Heart (Pupkin Film)

- Filmcomponist Merlijn Snitker voor Bankier van het Verzet (NL Film & TV)

Buma Award Best Original Composition in Television Series

- Winnaar: componist Stavros Markonis voor Ik Weet Wie Je Bent (Column Film Music, KRO-NCRV Music Publishing)

- Componist Martijn Schimmer voor Mocro Maffia (RTL Productions)

- Merlijn Snitker voor De 12 van Oldenheim (EndemolShine)

Buma Award Best Original Composition in Documentary, Short Film, Telefilm and Animation

- Winnaar: componist Wouter van den Boogaard voor In de Zomer (Revolver Amsterdam, Feather Films)

- Componist Jesse Koolhaas voor Sanatorium (VPRO)

- Componist Roy Bemelmans voor Schapenheld (NEWTON film, seriousFILM)

Buma Award Best Sync (in Television, Trailers, Film, Online)

- Winnaar: SIDE-AND-CHAIN (componistenduo Marco Bakkenhoven en Marcoen Verrest) voor Pharsalus in de trailer van Netflix’ Extinction

- Componist Jochem Weierink voor Jupiter, gesynct in trailer voor de film Bumblebee

- Producent San Holo voor The Future gesynct in Netflix-film Ibiza

Buma Award Best Radio and Television Imaging

- Winnaar: MassiveMusic voor UEFA Europa League

- Componisten Jarin Lourens, Joshua van de Spreng, Remco van Kesteren en Harold Kuiper voor NPO Zappelin Netstyling

- KH Music voor NPO 2 Netstyling